Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 июля на уровне 25,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,98 гривни (на 12 июля - 29,12 гривни).

Напоминаем:

НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 12 июля на уровне 25,80 гривни.

12 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,75 - 25,78 гривни за доллар.

Экономическая правда