Курс валют: гривня знижується другий день поспіль
П'ятниця, 12 липня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 12 липня на рівні 25,80 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,12 гривні (на 11 липня - 28,83 гривні).
Нагадуємо:
11 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,80 - 25,83 гривні за долар.
11 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,83 - 25,86 гривні за долар.
Економічна правда
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