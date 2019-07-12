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Курс валют: гривня знижується другий день поспіль

П'ятниця, 12 липня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 12 липня на рівні 25,80 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,12 гривні (на 11 липня - 28,83 гривні).

Нагадуємо:

11 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,80 - 25,83 гривні за долар.

11 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,83 - 25,86 гривні за долар.

Економічна правда

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