Курс валют: гривня знижується другий день поспіль

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 12 липня на рівні 25,80 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,12 гривні (на 11 липня - 28,83 гривні).

Нагадуємо:

11 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,80 - 25,83 гривні за долар.

11 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,83 - 25,86 гривні за долар.

Економічна правда