Фермерам будет проще получать кредиты от банков - Всемирный банк

Купить землю после отмены моратория земли малым хозяйствам будет проще - фермеры смогут получить широкий доступ к банковским займам.

Об этом в статье для ЭП пишет Ваге Варданян, ведущий специалист финансового сектора Всемирного банка.

Отмечается, что в 2018 году Международная финансовая корпорация (IFC) провела исследование - она ​​попросила девять украинских банков рассказать, насколько они заинтересованы финансировать рынок земли.

"Оказалось, что все девять банков уже финансировали аграриев. Они давали кредиты как маленьким фермерским хозяйствам (по 25-65 тыс грн), так и большим аграрным предприятиям (по 280-620 млн грн). Все опрошенные банки также были заинтересованы предоставлять кредиты на покупку земли", - пишет Варданян.

По его словам, сдерживает кредитование отсутствие в небольших аграрных компаний и фермеров ликвидных залогов, финансовой грамотности и культуры ведения отчетности.

"Если вторую и третью проблемы можно решать путем обучения фермеров, то первая проблема - это прерогатива государства", - подчеркивает он.

Варднанян утверждает, что одним из наиболее эффективных инструментов поддержки агробизнеса в такой ситуации являются частичные гарантии по банковским кредитным рискам.

"Суть инструмента в том, что фонд гарантирования от имени государства берет на себя покрытие части (например, 50%) рисков банка в случае дефолта фермера-заемщика по кредиту, предоставленному этим банком. Это снижает уровень рисков для банков и упрощает доступ малого и среднего агробизнеса к банковским займам.

Такой фонд - это, как правило, небанковская финансовая организация со своим правлением, менеджментом и капиталом. За определенную плату она выдает частичные кредитные гарантии банкам, которые прошли предварительный отбор", - объясняет он.

В случае непогашения кредита его размер (утраченная сумма), как правило, в равных частях распределяется между фондом и коммерческим банком.

Ведущий специалист финансового сектора Всемирного банка называет и другие инструменты поддержки фермеров: гранты, субсидии, обеспечение системных рисков, но, по его словам, частичное гарантирование больше всего подходит заемщикам, у которых нет достаточного обеспечения по кредитам.

"Частичное гарантирование кредитов позволяет направить помощь именно малым производителям. Инструменты поддержки фермеров имеют другие цели и могут использоваться вместе с частичным обеспечением кредитов для отдельных целевых групп.

Во-вторых, этот инструмент также позволяет "удлинить" кредитный ресурс для фермеров, уменьшить размер первоначального взноса, увеличить объем кредита, чего не сделает обычная компенсация части кредитных ставок.

В-третьих, частичное гарантирование дает хорошее финансовое плечо: 1 грн инвестиций со стороны государства обеспечит кредитования фермеров в размере 8 грн ", - подчеркнул эксперт.

По его словам, команда Всемирного банка вместе с НБУ, Минфином, Минэкономики и банковским сообществом активно работает над тем, чтобы частичное гарантирование кредитов для малого и среднего агробизнеса появилось в Украине одновременно с появлением рынка земли.

Экономическая правда