Украинский банк попал в рейтинг Топ-1000 мировых финучреждений

В рейтинг The Banker попал украинский государственный банк Приватбанк, который был замечен в категории учреждений, которые продемонстрировали стремительный переход от убытков к прибыли.

Об этом со ссылкой на рейтинге мировых банков британского издания The Banker сообщает Payspace.

Так, на вершине рейтинга оказался китайский ICBC – его капитал первого уровня 337,5 млрд долл, активы 4 трлн долл). Затем идет China Construction Bank (287,4 млрд долл, активы 3,4 трлн долл). Далее -Agricultural Bank of China (242,9 млрд долл, активы 3,3 трлн долл) и Bank of China (230 млрд долл, 3,1 трлн долл).

За китайскими банками следуют американские во главе с JPMorgan Chase.

Европейским банкам не удалось войти в ТОП-10, однако они вошли в ТОП-30.

В частности, в тридцатку лучших попали такие финучреждения как: испанский Banco Santander, французские Credit Agricole, BNP Paribas, BPCE Group и Societe Generale, а также немецкий Deutsche Bank и итальянский Unicredit.

В издании отмечают, что отставание европейской банковской системы от Азии и США обусловлено тем, что финучреждения Европы все еще не оправились после кризиса 2008-2009 годов.

Совокупный капитал крупнейших банков Китая составляет 2,1 трлн долл, что в полтора раза больше, чем капитал ведущих европейских банков.

В рейтинге есть и банки, которые потерпели больше всего убытков. К таким учреждениям относятся банки Индии. Так, убытки индийской IDBI составили 3,2 млрд долл, Punjab National Bank – 2,2 млрд долл.

Однако в тройку банков с наиболее значительными потерями вошел немецкий Norddeutsche Landesbank — за год его капитал снизился на 2,3 млрд.

Напомним, 1 июля Национальный банк определил 14 банков системно важными в соответствии с обновленной методологией. На первом месте в этом списке оказался Приватбанк.