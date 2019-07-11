Курс валют: гривня сделала резкий разворот
Четверг, 11 июля 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 11 июля на уровне 25,70 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,83 гривни (на 10 июля - 28,56 гривни).
Напомним:
10 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,68 - 25,77 гривни за доллар.
10 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,91 гривни за доллар.
Экономическая правда
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