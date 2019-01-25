Газовый рубеж: а судьи кто?

В 2018 году правительство огласило начало подготовки к самому крупному в истории страны процессу распределения газоносных участков.

Стратегической целью проведения торгов по 42 участкам является увеличение собственной добычи газа и избавление Украины от многолетней импортной зависимости.

Эту принципиальную задачу всецело поддержал министр энергетики США Рик Перри во время своего недавнего визита в Киев, пообещав содействие с поиском американских инвесторов в газодобычу Украины.

В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) закрепил четкие обязательства Украины в последующем меморандуме в рамках осуществления новой программы финансирования stand-by.

В соответствии с ним, будущее сотрудничество с МВФ зависит в том числе и от ежеквартального проведения прозрачных нефтегазовых аукционов и конкурсов по заключению соглашений о разделе продукции (далее – СРП) общей площадью не менее 5 тыс. кв. км – всего 20 тыс. кв. км в течении 2019 года.

Два пути

Одним из способов распределение участков является проведение онлайн-аукционов посредством государственной торговой платформы ProZorro.Продажи.

Дебютный аукцион на 10 нефтегазовых участков состоится уже 6 марта, единственным критерием выбора победителя на аукционе станет максимально предложенная цена за лицензию.

Несмотря на простоту и прозрачность аукционов, в мире широко распространена практика определения победителя посредством конкурса, в котором победителя определяет специально созданная комиссия по совокупности критериев.

Бесспорным преимуществом конкурса является его направленность на конечный результат – добычу, успех которой зависит от соответствующего опыта и финансовых возможностей претендента, а также его амбиций, изложенных в предложенной программе работ.

Недостатком конкурса можно считать отсутствие единого критерия определения победителя, что порождает риск субъективной оценки членов конкурсной комиссии.

В Украине к услугам конкурса прибегают для отбора победителей в рамках проектов СРП, которые предусматривают разработку сложных, капиталоемких и масштабных проектов, таких как добыча на морском шельфе или добыча из нетрадиционных коллекторов.

Так, например, на конкурсах в 2013 году лучшими стали заявки таких международных энергетических концернов, как Shell, Chevron, ExxonMobil, ENI, OMV.

К сожалению, вскоре все они свернули свои планы в Украине из-за стечения серии негативных обстоятельств.

На сегодняшний день к новым конкурсам СРП также проявляют интерес иностранные компании с хорошо известными в индустрии именами.

Однако все зарубежные и отечественные инвесторы в один голос озвучивают условие их участия – гарантия прозрачности и отсутствия фаворитизма в сторону отдельных претендентов.

Принимать решение о победителях в конкурсе будут 15 членов межведомственной комиссии по заключению и реализации СРП проектов. Основная масса членов комиссии – это представители правительства, но также присутствуют 4 народных депутата Украины.

Именно члены комиссии, полагаясь на свой опыт, знание, интуицию и принципы, должны будут принять судьбоносное для страны решение – отобрать победителей конкурсов по заключению двенадцати крупнейших нефтегазовых СРП.

В результате проведенных совместных консультаций с представителями международных юридических компаний, аудиторских фирм, экспертов и участников рынка были определены ряд проблемных элементов процесса проведения конкурсов, устранение которых позволит в большой степени повысить интерес и уровень доверия к ним.

Первая брешь

Возможности работы секретариата межведомственной комиссии СРП, принципиально важного рабочего органа, крайне ограничены, так как сегодня его функции возложены на одного с половиной человека в Министерстве энергетики Украины.

В течении месяца после окончания конкурса, секретариат должен будет рассмотреть, проанализировать и оформить рецензии по всем заявкам.

По опыту проведения предыдущих конкурсов одна заявка может быть представлена документом из 300 страниц.

Учитывая огромный объем обрабатываемой технической конкурсной документации, критично важно усилить экспертное крыло комиссии, большинство членов которой не обладают специфическими отраслевыми компетенциями и знаниями, и в принципе далеки от особенностей нефтегазового бизнеса.

Это можно сделать с помощью создания в рамках комиссии рабочей группы, в которую войдут признанные отечественные и международные эксперты и специалисты.

Первоочередной задачей рабочей группы станет оперативная обработка конкурсных заявок претендентов и предоставление своих оценок и рекомендаций членам межведомственной комиссии.

Вторая брешь

Каждый конкурсант будет обязан пройти оценку в разрезе восьми обязательных критериев, закрепленных в решении правительства.

Часть показателей можно измерить (например, распределение продукции в пользу государства или размер инвестиций), остальная часть является исключительно оценочной.

Отсутствие шкалы важности веса каждого отдельного критерия в суммарной оценке отдельной заявки может привести к:

- снижению объективности в принятии решения,

- нарушению прозрачности процесса выбора победителя,

- повышению риска заангажированности комиссии и, как результат, низкому уровню доверия к процессу отбора победителя со стороны участников конкурса.

Ведь вся информация в заявках является конфиденциальной и без разрешения конкурсантов публичности будут преданы только предложения избранного победителя конкурса.

Например, сейчас не понятно, кто из двух претендентов лучший?

Компетентная компания с солидным опытом работы, но с умеренной программой работ или предприятие с малоизвестным именем, но с амбициозными обещаниями по добычи газа "уже завтра"?