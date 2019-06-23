Последний аккорд министра - следим за "распилом" газовых участков

Цього тижня в Міненерго пройшло маленька за масштабом, але велика за потенційним впливом на видобуток газу в Україні подія — робоча зустріч міжвідомчої комісії з укладання нафтогазових угод з розподілу продукції.

Засідання пройшло бурхливо. Дійшло до телефонування прем’єру та підвищених тонів. Ні те, ні інше, схоже, поки на потенційний результат не впливає.

Конкурс на дев’ять ділянок, визнаних перспективними з точки зору видобутку газу, викликав питання з самого початку.

Уряд "під завісу" і "на біс" оголосив його у вкрай короткі терміни — потенційним бажаючим давали два місяці на пропозиції замість прийнятих у світі 6-8 місяців.

Умови для визначення переможців були прописані за принципом "кого забажаємо, того й визнаємо".

Утім експертна спільнота активно включилась в дискусію, щоб конкурс не перетворився на традиційний корупційний "розпил".

За співпраці із проектом "Програма енергетичної безпеки" USAID та Асоціацією газовидобувних компаній були розроблені критерії та методологія, як оцінювати подані заявки.

Оскільки експерти під тиском народних депутатів та активістів були включені до складу комісії, вони отримали доступ до поданих заявок. І оцінили.

Крім того, було напрацьовано робочий документ "Порівняльна таблиця з заявками претендентів та обрахованими балами".

З нього виходить, що компанія "Укргазвидобування" подала кращі пропозиції в п'ятьох конкурсах, два з них — спільно з канадською Vermilion.

"Гео-Альянс", "Укрнафтобуріння" та "Західнадросервіс" стануть переможцями ще трьох конкурсів.

По останньому конкурсу на ділянці "Зінківська" переможець експертами не визначений, основні претенденти — це ДТЕК та "Укрнафтобуріння" — якість їх заявок дуже схожа.

Особливих дискусій серед професійних знавців результати не викликали — компанії відомі та зрозумілі, методологія оцінки відповідає принципам прозорості, проста та зрозуміла (для фахівців) формула.

Але…

На засідання робочої групи прийшов "відомий у вузьких колах" радник міністра енергетики Володимир Ігнащенко.

І… роздав членам комісії свою власну версію підсумків конкурсу. Без обґрунтування параметрів, без наведення методики, за якою розраховані результати, без…

Власне, головний посил до членів комісії, які і мають приймати рішення, був "беріть і оцим керуйтеся".

Все було б добре, якби практично всі члени комісії, за винятком одного народного депутата та голови Держкомгеології, не були співробітниками Міністерства енергетики.

І якби міністр не сидів поряд із своїм радником і схвально не кивав головою, явно демонструючи "так, так"…

За запропонованими паном радником "результатами" перемагають компанії, пропозиції яких явно і суттєво поступаються як по грошах, так і по готовності взяти на себе зрозумілі фінансові зобов’язання.

На одній з дуже привабливих ділянок — "Іванівській" — перемогу пропонується віддати компанії "Карпатинафтохім".

Родом з рідного для міністра Калуша компанія ніколи в українській добичі не була помічена.

Деякі експерти пов’язують її з впливовими представниками Народного фронту, які все ще знаходяться в парламенті.

Інший "переможець" із "списку Ігнащенка" — компанія "Навігатор" — навпаки, в Україні непогано відома. Але це невелика сервісна компанія, яка ніколи і нічого не розробляла самостійно.

Майже всі запропоновані радником "переможці", за оцінками експертів, шансів не мали.

Засідання самої комісії має відбутися у понеділок, незважаючи на заклик голови Адміністрації президента продовжити терміни конкурсу щонайменше на три місяці.

Цікаво, комісія прийме таке саме рішення, не зважаючи на позицію експертів?

Хочу закликати правоохоронні органи та представників політичних партій — майбутніх депутатів — усю свою увагу зосередити на цьому конкурсі.

А то виходить, що дехто увесь час розповідає про енергетичну безпеку, а потім "роздає" ділянки під газовидобування під "дємбєльський акорд"…

Західних інвесторів тоді ми ще довго не дочекаємось.

Навіть якщо після зміни парламенту та зміни керівництва правоохоронних органів організатори та учасники цього "дійства" дійсно відчують, що таке боротьба з корупцією та незалежне правосуддя.