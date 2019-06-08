Официальный курс: гривня существенно укрепилась к доллару и евро
Суббота, 8 июня 2019, 10:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривник доллару на 20 копеек, установив его на 10 июня на уровне 26,59 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,98 гривни (на 7 июня - 30,18 гривни).
Напоминаем:
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 7 июня на уровне 26,79 гривни.
7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,53 гривни за доллар.
Экономическая правда
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