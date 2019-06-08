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Официальный курс: гривня существенно укрепилась к доллару и евро

Суббота, 8 июня 2019, 10:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривник доллару на 20 копеек, установив его на 10 июня на уровне 26,59 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,98 гривни (на 7 июня - 30,18 гривни).

Напоминаем:

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 7 июня на уровне 26,79 гривни.

7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,53 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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