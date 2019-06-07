Гривня на міжбанку піднялася ще вище

7 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 - 26,53 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,50 - 26,53 гривні;

Євро - 29,99 - 30,02 гривні.

Нагадуємо:

7 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,64 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 7 червня на рівні 26,79 гривні.

Економічна правда