Гривня на міжбанку піднялася ще вище
П'ятниця, 7 червня 2019, 17:40
7 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 - 26,53 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,50 - 26,53 гривні;
Євро - 29,99 - 30,02 гривні.
Нагадуємо:
7 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,64 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 7 червня на рівні 26,79 гривні.
Економічна правда
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