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Гривня продовжує зміцнюватись

П'ятниця, 7 червня 2019, 08:59

 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 7 червня на рівні 26,79 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,18 гривні (на 6 червня - 30,31 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок, встановивши його на 6 червня на рівні 26,93 гривні.

6 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,94 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
Укр / Рус
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