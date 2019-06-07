Гривня продовжує зміцнюватись
П'ятниця, 7 червня 2019, 08:59
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 7 червня на рівні 26,79 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,18 гривні (на 6 червня - 30,31 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок, встановивши його на 6 червня на рівні 26,93 гривні.
6 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,94 гривні за долар.
Економічна правда
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