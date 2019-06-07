Гривня продовжує зміцнюватись

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 7 червня на рівні 26,79 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,18 гривні (на 6 червня - 30,31 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок, встановивши його на 6 червня на рівні 26,93 гривні.

6 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,94 гривні за долар.

Економічна правда