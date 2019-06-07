Гривня на межбанке поднялась еще выше

7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,53 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,50 - 26,53 гривни;

Евро - 29,99 - 30,02 гривни.

Напоминаем:

7 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,64 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 7 июня на уровне 26,79 гривни.

Экономическая правда