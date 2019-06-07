Гривня на межбанке поднялась еще выше
Пятница, 7 июня 2019, 17:40
7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,53 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,50 - 26,53 гривни;
Евро - 29,99 - 30,02 гривни.
Напоминаем:
7 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,64 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 7 июня на уровне 26,79 гривни.
Экономическая правда
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