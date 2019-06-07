Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках

7 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,64 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,62 - 26,64 гривни;

Евро - 29,98 - 30,00 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,47 - 26,78 гривни. Евро покупают по 29,69 гривни, продают по 30,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,51 - 26,58 гривни, евро - ??? - 29,85 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 7 июня на уровне 26,79 гривни.

6 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.

Экономическая правда