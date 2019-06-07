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Гривня продолжает укрепляться

Пятница, 7 июня 2019, 08:59

 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 7 июня на уровне 26,79 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,18 гривни (на 6 июня - 30,31 гривни).

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек, установив его на 6 июня на уровне 26,93 гривни.

6 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,94 гривни за доллар.

Экономическая правда

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