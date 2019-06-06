Гривня на межбанке перешла к росту
Четверг, 6 июня 2019, 18:55
6 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;
Евро - 30,03 - 30,05 гривни.
Напоминаем:
6 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,94 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек, установив его на 6 июня на уровне 26,93 гривни.
Экономическая правда
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