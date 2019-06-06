Все разделы
Укр / Рус

Гривня на межбанке перешла к росту

Четверг, 6 июня 2019, 18:55
 

6 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;

Евро - 30,03 - 30,05 гривни.

Напоминаем:

6 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,94 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек, установив его на 6 июня на уровне 26,93 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок 6 июня 2019, 11:55
Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок 5 июня 2019, 11:55
Гривня на межбанке немного оправилась после падения 4 июня 2019, 17:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!