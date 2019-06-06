Гривня на межбанке перешла к росту

6 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;

Евро - 30,03 - 30,05 гривни.

Напоминаем:

6 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,94 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек, установив его на 6 июня на уровне 26,93 гривни.

Экономическая правда