Коломойский должен вернуть Приватбанку минимум 212 миллиардов

Подтвержденный аудитом долг связанных с Игорем Коломойским лиц и компаний перед Приватбанком составляет 212 миллиардов гривень.

Об этом сообщила заместитель председателя правления Приватбанка Галина Пахачук в интервью НВ Бизнес.

"Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 миллиардов гривен. 212 миллиардов из них подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены. И соответственно, когда растет курс, увеличивается и обязательство по валютной позиции", — сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько средств должен вернуть Коломойский.

Сам же Коломойский ранее заявил, что снова планирует стать совладельцем Приватбанка, либо же вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации банка.

Напомним:

18 апреля Окружной админсуд Киева, изучая дело почти 2 года, признал незаконной национализацию Приватбанка по иску Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

19 апреля стало известно, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, которым определен перечень связанных с банком физических и юридических лиц.

20 апреля Печерский суд Киева принял решение о разрыве договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка на сумму в 9,2 млрд грн, полученным до его национализации.

НБУ на основании личного поручительства Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

13 мая Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу НБУ на признание незаконным его распоряжение о проверке Приватбанка.

21 мая Приватбанк подал иск против Коломойского, с которым тесно ассоциируют сегодняшнего президента Владимира Зеленского.

24 мая НБУ обжаловал решение суда о незаконности национализации Приватбанка.

Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и 19анонимных компаний.