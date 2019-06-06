Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

6 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,94 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,82 - 26,84 гривни;

Евро - 30,14 - 30,16 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,64 - 26,95 гривни. Евро покупают по 29,84 гривни, продают по 30,35 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,72 гривни, евро - 29,90 - 30,01 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек, установив его на 6 июня на уровне 26,93 гривни.

5 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар.

5 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,91 гривни за доллар.

Экономическая правда