Гривня отыграла вчерашнее падение

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек, установив его на 6 июня на уровне 26,93 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,31 гривни (на 5 июня - 30,59 гривни).

Напоминаем:

5 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар.

5 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,91 гривни за доллар.

Экономическая правда