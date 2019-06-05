Сухогруз Дунайского пароходства продали дешевле металлолома

Следователи и прокуроры исследуют обстоятельства возможного присвоения средств предприятия должностными лицами ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" путем продажи в 2019 году рефрижераторного сухогруза "Николай Савицкий" компании "Металлика".

Об этом сообщает Военная прокуратура Южного региона в Facebook.

Судно продали через электронные торги на электронной площадке "Prozorro.sale" за 3,47 млн грн при начальной цене продажи − 3,44 млн грн.

"Вместе с тем, согласно техническим характеристикам судна, его вес составляет более 1200 тонн. С учетом средней рыночной стоимости металлолома в размере 6000 грн за 1 тонну, минимальная стоимость указанного судна должна составлять около 7 млн грн, что больше, чем в два раза превышает цену, по которой судно было фактически реализовано", - отметили в военной прокуратуре.

Сейчас в рамках расследования уголовного производства продолжаются следственные действия, обыски, допросы свидетелей.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) проводит местный следственный отдел Нацполиции, под процессуальным руководством Военной прокуратуры и с оперативным сопровождением СБУ и спецподразделения Государственной пограничной службы.

Напомним:

Департамент защиты экономики Национальной полиции расследует дело о попытке незаконной продажи теплохода "Николай Савицкий" Украинского дунайского пароходства по статье "злоупотребление влиянием".

Советник гендиректора ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и представитель Первой Украинской межрегиональной товарной биржи, пытавшиеся осуществить незаконную продажу теплохода "Николай Савицкий", были задержаны во время получения неправомерной выгоды в одном из ресторанов в г. Днепр.

Правоохранители установили, что советник гендиректора пароходства и представитель биржи предложили заинтересованному лицу приобрести судно по выгодной цене, путем воздействия на должностных лиц ведомства, но за это потенциальный покупатель должен был заплатить лично им 260 тысяч долларов.

Как известно, "Украинское Дунайское пароходство" возглавляет Дмитрий Чалый. Он был назначен на должность 15 марта текущего года вне конкурса. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью ЭП назвал это назначение "политическим решением".

Чалый в 2016-2017 годах работал заместителем директора морского торгового порта "Черноморск" и Одесского МТП, а перед этим – коммерческим директором "Укрпошты".

В Одесском морском торговом порту и в "Укрпоште" Чалый был заместителем Игоря Ткачука.

Винницкий бизнесмен Ткачук возглавлял "Укрпошту" с декабря 2014 года. Это брат народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Геннадия Ткачука.

По словам нардепа от БПП Сергея Лещенко, Геннадий Ткачук входит в группу, которая ориентируется на премьер-министра Владимира Гройсмана.

Игорь Ткачук был одним из транспортных перевозчиков в Виннице, мэром которой Гройсман был до переезда в Киев в 2014 году на должность вице-премьер-министра.

В 2015-2016 годах Ткачук участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпошты". Конкурс он проиграл Игорю Смелянскому.

Однако долгое время не покидал свое кресло, поскольку его деловой партнер и заместитель Дмитрий Чалый – тоже участвовавший в конкурсе, как подставное лицо – подал в суд и заблокировал имплементацию его результатов.

Чалый согласно декларации, поданной им как претендентом на пост главы правления УДП, в 2016 году получил 509,1 тыс грн зарплаты в "Укрпочте" и 1,185 млн грн зарплаты в Одесском МТП.

На начало года у него также были наличные сбережения в размере 1 млн грн, 300 тыс долларов и 100 тыс евро.

До назначения в Черноморский МПТ опыта работы в морехозяйственном комплексе Чалый не имел.

УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Флот УДП насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов.

Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в придунайских странах.

Экономическая правда