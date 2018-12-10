Стали известны подробности дела о взятке в Дунайском пароходстве

Дело о попытке незаконной продажи теплохода "Николай Савицкий" Украинского дунайского пароходства расследуется по статье "злоупотребление влиянием".

Об этом сообщается на официальной странице департамента защиты экономики Национальной полиции в Facebook.

Советник гендиректора ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и представитель Первой Украинской межрегиональной товарной биржи, пытавшиеся осуществить незаконную продажу теплохода "Николай Савицкий", были задержаны во время получения неправомерной выгоды в одном из ресторанов в г. Днепр.

Оперативники управления защиты экономики в Днепропетровской области установили, что Министерство инфраструктуры выставило на продажу теплоход "Николай Савицкий", 1988 года, рыночная стоимость которого достигает 700 тысяч долларов.

Все процедуры по его реализации организовывали "Украинское Дунайское пароходство" и Первая Украинская межрегиональная товарная биржа.

Однако вместо организации аукциона представители этих двух структур организовали преступную схему по продаже госимущества.

Правоохранители установили, что советник гендиректора пароходства и представитель биржи предложили заинтересованному лицу приобрести судно по выгодной цене, путем воздействия на должностных лиц ведомства, но за это потенциальный покупатель должен был заплатить лично им 260 тысяч долларов.

Для осуществления махинации по продаже сообщники создали условия, по которым невозможно было провести аукцион по стартовой цене, в результате начальная стоимость была снижена на 30%, кроме того, покупатель получил возможность выкупить теплоход без аукциона.

В ходе следственных действий установлено условие злоумышленников: покупатель должен был оставить денежные средства в определенном ими пункте обмена валют.

В пункте обмена валют, в котором по указанию задержанных были оставлены деньги, правоохранители изъяли 100 тыс долларов, полученных в качестве части неправомерной выгоды.

В настоящее время советник руководителя УДП и представитель биржи задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Как известно, "Украинское Дунайское пароходство" возглавляет Дмитрий Чалый. Он был назначен на должность 15 марта текущего года вне конкурса. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью ЭП назвал это назначение "политическим решением".

Чалый в 2016-2017 годах работал заместителем директора морского торгового порта "Черноморск" и Одесского МТП, а перед этим – коммерческим директором "Укрпошты".

В Одесском морском торговом порту и в "Укрпоште" Чалый был заместителем Игоря Ткачука.

Винницкий бизнесмен Ткачук возглавлял "Укрпошту" с декабря 2014 года. Это брат народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Геннадия Ткачука.

По словам нардепа от БПП Сергея Лещенко, Геннадий Ткачук входит в группу, которая ориентируется на премьер-министра Владимира Гройсмана.

Игорь Ткачук был одним из транспортных перевозчиков в Виннице, мэром которой Гройсман был до переезда в Киев в 2014 году на должность вице-премьер-министра.

В 2015-2016 годах Ткачук участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпошты". Конкурс он проиграл Игорю Смелянскому.

Однако долгое время не покидал свое кресло, поскольку его деловой партнер и заместитель Дмитрий Чалый – тоже участвовавший в конкурсе, как подставное лицо – подал в суд и заблокировал имплементацию его результатов.

Чалый согласно декларации, поданной им как претендентом на пост главы правления УДП, в 2016 году получил 509,1 тыс грн зарплаты в "Укрпочте" и 1,185 млн грн зарплаты в Одесском МТП.

На начало года у него также были наличные сбережения в размере 1 млн грн, 300 тыс долларов и 100 тыс евро.

До назначения в Черноморский МПТ опыта работы в морехозяйственном комплексе Чалый не имел.

УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Флот УДП насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов.

Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в придунайских странах.

Экономическая правда