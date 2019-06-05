Зеленский: Слухи о дефолте — это продуманные акции
Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о возможном дефолте слухами.
Об этом он сказал в Брюсселе во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, говорится в TwitterАдминистрации президента.
"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - подчеркнул Зеленский.
Напомним:
В интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.
В команде президента Зеленского не поддержали предложение олигарха о дефолте.
Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что даже разговоры о дефолте вредят стране.
Эксперты считают, что предпосылок для дефолта по суверенным обязательствам Украины нет, а рынок практически не отреагировал на предложение Коломойского объявить Украине дефолт.
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