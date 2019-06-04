Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: гривня сильно подешевела

Вторник, 4 июня 2019, 08:56

 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 4 июня на уровне 26,95 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,14 гривни (на 3 июня - 29,94 гривни).

Напоминаем:

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 - 26,93 гривни за доллар.

3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня существенно укрепилась к доллару и евро 28 мая 2019, 08:47
Как (не) потерять гривну 28 мая 2019, 08:35
В РФ запретили уличные табло с курсом обмена валют 24 мая 2019, 11:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!