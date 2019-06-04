Курс валют: гривня сильно подешевела

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 4 июня на уровне 26,95 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,14 гривни (на 3 июня - 29,94 гривни).

Напоминаем:

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 - 26,93 гривни за доллар.

3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар.

Экономическая правда