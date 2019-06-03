Гривня на межбанке упала ниже психологической отметки
Понедельник, 3 июня 2019, 17:30
3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,06 - 27,10 гривни;
Евро - 30,31 - 30,35 гривни.
Напоминаем:
3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 - 26,93 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 3 июня на уровне 26,85 гривни.
Экономическая правда
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