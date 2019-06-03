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Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

Понедельник, 3 июня 2019, 11:40
 

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 - 26,93 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,90 - 26,92 гривни;

Евро - 30,05 - 30,07 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,55 - 26,89 гривни. Евро покупают по 29,57 гривни, продают по 30,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,59 - 26,67 гривни, евро - 29,73 - 29,81 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 3 июня на уровне 26,85 гривни.

31 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.

Экономическая правда

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