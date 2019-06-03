Курс валют: гривня приостановила падение

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 3 июня на уровне 26,85 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,94 гривни (на 31 мая - 29,92 гривни).

Напоминаем:

31 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 31 мая на уровне 26,87 гривни.

Экономическая правда