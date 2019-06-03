Курс валют: гривня приостановила падение
Понедельник, 3 июня 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 3 июня на уровне 26,85 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,94 гривни (на 31 мая - 29,92 гривни).
Напоминаем:
31 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 31 мая на уровне 26,87 гривни.
Экономическая правда
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