SkyUp обвиняет суд в затягивании с решением о лицензии перевозчика

Авиакомпания SkyUp Airlines обвиняет сторону истца в лице адвоката в умышленном затягивании апелляционного процесса по решению Барышевского районного суда Киевской области о приостановлении лицензии на право осуществления SkyUp хоздеятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом.

Об этом со ссылкой на заявление в Facebook совладельца компании Александра Альбы сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, 25 июня состоялось заседание в апелляционном суде Киева, на которое пришел адвокат истицы по делу против SkyUp, которая на самом деле не писала иск и не пользовалась услугами этого авиаперевозчика.

"Этот адвокат заявил об отводе судьи, чтобы потянуть время. Зачем? Интересный вопрос. Чьи интересы на самом деле защищает этот адвокат и откуда у него подпись заявителя? Не менее интересные вопросы", - написал Альба.

Согласно опубликованной им информации, имя адвоката, защищающего сторону истца в указанном деле - Евгений Александрович Ривный.

Совладелец SkyUp также подчеркнул, что авиакомпания сделает все возможное, чтобы заставить исполнителей таких сомнительных решений отвечать по закону.

Он также напомнил, что лицо, указанное в качестве стороны истца, никогда не писало иск, не летало рейсами SkyUp и вообще не имеет заграничного паспорта.

"По данному факту было написано заявление в полицию", - отметил Альба.

Напомним:

25 мая суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом.

В самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.

На ситуацию отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян, который в Facebook заявил, что "SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает".

12 июня премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал решение Барышевского райсуда и поручил Министерству юстиции подготовить письмо к органам судебной власти и президенту обо всех схожих случаях.

Как сообщалось, SkyUp работает в обычном режиме.

Читайте также: Конфликт перевозчиков: что происходит вокруг авиакомпании Sky Up

Экономическая правда