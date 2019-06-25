SkyUp обвиняет суд в затягивании с решением о лицензии перевозчика
Авиакомпания SkyUp Airlines обвиняет сторону истца в лице адвоката в умышленном затягивании апелляционного процесса по решению Барышевского районного суда Киевской области о приостановлении лицензии на право осуществления SkyUp хоздеятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом.
Об этом со ссылкой на заявление в Facebook совладельца компании Александра Альбы сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, 25 июня состоялось заседание в апелляционном суде Киева, на которое пришел адвокат истицы по делу против SkyUp, которая на самом деле не писала иск и не пользовалась услугами этого авиаперевозчика.
"Этот адвокат заявил об отводе судьи, чтобы потянуть время. Зачем? Интересный вопрос. Чьи интересы на самом деле защищает этот адвокат и откуда у него подпись заявителя? Не менее интересные вопросы", - написал Альба.
Согласно опубликованной им информации, имя адвоката, защищающего сторону истца в указанном деле - Евгений Александрович Ривный.
Совладелец SkyUp также подчеркнул, что авиакомпания сделает все возможное, чтобы заставить исполнителей таких сомнительных решений отвечать по закону.
Он также напомнил, что лицо, указанное в качестве стороны истца, никогда не писало иск, не летало рейсами SkyUp и вообще не имеет заграничного паспорта.
"По данному факту было написано заявление в полицию", - отметил Альба.
Напомним:
25 мая суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом.
В самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.
На ситуацию отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян, который в Facebook заявил, что "SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает".
12 июня премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал решение Барышевского райсуда и поручил Министерству юстиции подготовить письмо к органам судебной власти и президенту обо всех схожих случаях.
Как сообщалось, SkyUp работает в обычном режиме.
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Экономическая правда
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