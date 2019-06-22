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Укр / Рус

"Истица" к SkyUp говорит, что не писала заявление в Барышевский суд

Суббота, 22 июня 2019, 15:28
 

Жительница города Барышевка Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского районного суда, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp на перевозку пассажиров, заявляет, что не подписывала исковое заявление.

Об этом женщина рассказала журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Причиной жалобы и прекращения лицензии частному украинскому перевозчику стало якобы "системное невыполнение обязательств перед клиентами", "задержки рейсов" - о чем говорится в исковом заявлении, которое оказалась в распоряжении "Схем".

При этом, сама Пасенко признала, что никогда не была клиенткой компании: "Временно не работаю. Дома отдыхаю".

На прямой вопрос, подавала ли она иск в отношении авиакомпании, женщина ответила отрицательно.

И сообщила, что уже обратилась в Национальную полицию с заявлением. "Я иск написала, что я туда (в суд - ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании - ред.)", - заявила Пасенко.

 

Как отмечается, полиция приняла обращение женщины, хоть и не имела документов.

Оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области.

Напомним:

Суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом, однако в самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.

Как сообщалось, SkyUp работает в обычном режиме.

Читайте также: Конфликт перевозчиков: что происходит вокруг авиакомпании Sky Up

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суд Авиакомпании

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