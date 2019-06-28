Знаменитый дизайнер Apple открывает свою компанию: первым клиентом станет Apple
Главный дизайнер Apple Inc. Джонатан Айв покинет компанию позже в этом году и создаст собственную независимую дизайнерскую фирму.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Последние несколько лет Айв принимал все меньшее участие в текущей деятельности Apple и дизайнерской работе, пишет Dow Jones со ссылкой на источники, близкие к дизайнеру.
Как отмечает BBC, именно благодаря работе Айва Apple стала настолько успешной. Он проектировал дизайн Mac, iPod и iPhone.
Айв откроет в Калифорнии свою дизайнерскую компанию LoveFrom, и первым ее клиентом будет Apple.
"Пришло время для изменений", - сказал дизайнер.
"После почти 30 лет и бесчисленных проектов я больше горжусь тем, что нам удалось создать команду дизайнеров, равных которым нет", - заявил Айв.
По словам главы Apple Тима Кука, роль, которую сыграл Айв в развитии компании, невозможно переоценить.
О LoveFrom пока мало что известно. По сообщениям ряда СМИ, компания сосредоточится на разработке так называемой разумной одежды и аналогичных вещей, способных интерактивно взаимодействовать с окружающей средой.
По словам самого Айва, его новая компания не будет заниматься только дизайном.
Айв возглавил отдел дизайна Apple в 1996 году, когда ситуация в компании оставляла желать лучшего и там происходили увольнения.
Положение резко улучшилось, когда в 1998 году Apple вывел на рынок iMac, а в 2001 году - iPod.
С 2012 года Айв руководил дизайном и самих продуктов Apple и программного обеспечения. К тому же это были две разные роли в корпорации.
Apple заявила, что теперь эти роли будет снова разделены.
Котировки акций Apple снизились примерно на 1% в дополнительной торговой сессии в четверг после объявления об увольнении Айва.
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