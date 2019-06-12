Украинцам будут платить кэшбек за Apple Music, чтобы победить пиратство

Приватбанк будет доплачивать за предоплату Apple Music карточкой Mastercard, надеясь таким образом победить пиратство в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

"В случае оформления пробной подписки Apple Music за 49 центов через Privat24 с оплатой карточкой Mastercard банк выплатит кэшбек в размере 50 грн. Уникальные условия действуют только для клиентов мобильного банка Приват24", - говорится в сообщении.

Таким образом компания "инвестирует в то, чтобы победить пиратство в Украине".

"Мы хотим дать клиентам попробовать, что такое Apple Music, насколько это круто - слушать музыку без рекламы и ограничений, видеть, что слушают твои друзья", - отметили в Приватбанке.

Как отмечается, Mastercard в Украине активно работает на территории музыки. Так, за прошлый год компания провела ряд музыкальных cashless-фестивалей.

"Мы рады, что украинцы пользуются официальными музыкальными платформами, поэтому вместе с партнерами хотим поддержать этот тренд, предложив пользователям приятный бонус - кэшбек за подписку Apple Music карточкой Mastercard", - подчеркнули в Mastercard.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить Privat24, зайти в раздел Apple Music, открыть доступ к сервису и оформить акционную подписку на три месяца. Более подробно - на видео.

Сервис Apple Music позволяет получить доступ к 50 млн треков, клипов, а также подкастов, радио и рекомендаций. Прослушивать музыку с Apple Music можно как онлайн, так и офлайн на всех устройствах Apple.

Как сообщалось в начале апреля, Apple завершает эру iTunes, запуская три приложения, которые сделают легче жизнь поклонникам музыки, подкастов и видеоконтента.

Экономическая правда