Apple представила новый компьютер и монитор c разрешением 6K

Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков WWDC представила новый Mac Pro 6 с процессором Intel Xeon, который будет иметь до 28 ядер.

Об этом сообщает Liga.net.

Цена Mac Pro 6 стартует от 5999 долларов (более чем 160 000 грн) за комплектацию с 8-ядерным процессором и SSD на 256 гигабайт.

Для накопителей есть пара слотов SSD. Как и в других компьютерах компании, накопители будут шифроваться с помощью отдельного чипа Apple T2.

Питание обеспечивает блок мощностью 1280 Ватт. В режиме легкой нагрузки, Mac Pro 6 работает не громче iMac Pro.

Для подключения внешних устройств есть PCIe-карта с парой USB-A 3.0 и двумя портами Thunderbolt 3 (USB-C). Там же есть и 3,5 мм Jack. Еще пара Thunderbolt 3 находятся на верхней панели.

Внизу возле разъема питания расположились два 10-гигабитные Ethernet-порта. Для беспроводных коммуникаций есть приемник Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Внутри есть место и для динамика. В комплекте имеются беспроводные клавиатура и мышь.

Также Apple представила монитор с 32-дюймовым экраном и разрешением 6K - 6016×3384 точки. Цена на монитор стартует от $4 999 (около 135 000 грн).

Отдельно можно купить подставку Pro stand, которая позволит регулировать угол наклона и высоту. Она будет стоить $999 (около 27 000 грн).

Компания работала над обновленным компьютером два года. Его начнут продавать осенью.

Напомним, также Apple представила iOS 13 для iPhone.