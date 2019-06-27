Интернет-мошенник продал гаечный ключ вместо iPhone за 22 тысячи

Интернет-мошенник вместо обещанного смартфона iPhone Х за 22 тысячи гривень пытался продать покупателю гаечный ключ, разместив фиктивное объявление на сайте OLX.

Об этом со ссылкой на решение Бучацкого районного суда Тернопольской области сообщает издание InternetUA.

Решение суда

Согласно материалам дела, в мае этого года потерпевший нашел на сайте OLX объявление о продаже смартфона iPhone Х. Для заказа гаджета он должен был внести предоплату в размере 22 тысячи гривень, которую перечислил на счет в "Ощадбанке".

Продавец же после перечисления средств заказ отправил, однако 7 мая осуществил возврат товара в отделение и указал себя как получателя с номером накладной. При этом заказ был оформлен как бытовые вещи, страховой оклад которых оценили в размере 300 гривень.

О возврате товара покупатель узнал, позвонив оператору "Новой почты".

Чтобы получить заказ, покупатель отправился в пгт. Бучач. Однако раскрыв его он обнаружил гаечный ключ, который предоставил работникам полиции.

В ходе расследования полицейские допросили продавца. Он сообщил, что счет в "Ощадбанке" действительно принадлежит ему, и признался, что ввел в заблуждение покупателя, разместив фиктивное объявление на сайте по продаже товаров ООО "ЕмаркетУкраина" "OLX.UA".

Кроме того, продавец подтвердил, что он указал в объявлении имя другого человека.

На данный момент в деле проходят экспертизы, чтобы выяснить, есть ли на посылке отпечатки пальцев, принадлежащие продавцу.

Если вину продавца докажут, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Статья

Напомним:

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