Интернет-мошенник продал гаечный ключ вместо iPhone за 22 тысячи
Интернет-мошенник вместо обещанного смартфона iPhone Х за 22 тысячи гривень пытался продать покупателю гаечный ключ, разместив фиктивное объявление на сайте OLX.
Об этом со ссылкой на решение Бучацкого районного суда Тернопольской области сообщает издание InternetUA.
Согласно материалам дела, в мае этого года потерпевший нашел на сайте OLX объявление о продаже смартфона iPhone Х. Для заказа гаджета он должен был внести предоплату в размере 22 тысячи гривень, которую перечислил на счет в "Ощадбанке".
Продавец же после перечисления средств заказ отправил, однако 7 мая осуществил возврат товара в отделение и указал себя как получателя с номером накладной. При этом заказ был оформлен как бытовые вещи, страховой оклад которых оценили в размере 300 гривень.
О возврате товара покупатель узнал, позвонив оператору "Новой почты".
Чтобы получить заказ, покупатель отправился в пгт. Бучач. Однако раскрыв его он обнаружил гаечный ключ, который предоставил работникам полиции.
В ходе расследования полицейские допросили продавца. Он сообщил, что счет в "Ощадбанке" действительно принадлежит ему, и признался, что ввел в заблуждение покупателя, разместив фиктивное объявление на сайте по продаже товаров ООО "ЕмаркетУкраина" "OLX.UA".
Кроме того, продавец подтвердил, что он указал в объявлении имя другого человека.
На данный момент в деле проходят экспертизы, чтобы выяснить, есть ли на посылке отпечатки пальцев, принадлежащие продавцу.
Если вину продавца докажут, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним:
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