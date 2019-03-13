Приватбанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества

Мошенники проводят "призовые опросы" в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ПриватБанк никогда не организовывал и не проводит в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов. Если вы получили предложение об участии в "призовом" опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги в качестве "комиссии" за выигрыш, но и дадите мошенникам возможность использовать данные карт для воровства средств", - предостерег банк.

Служба безопасности ПриватБанка проводит необходимые мероприятия для блокировки мошеннических ресурсов, счетов и карт мошенников.

"Если вы по неосторожности стали жертвой мошенничества, свяжитесь с банком любым удобным способом для принятия необходимых мер безопасности по картам, данные которых оказались в руках мошенников", - предупредил банк.

Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила о значительных рисках потери всех средств, инвестированных в бинарные опционы, forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты.

Экономическая правда