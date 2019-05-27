Мошенники предлагают украинцам "бесплатный спутниковый интернет"

После запуска Илоном Маском 60 спутников для глобального доступа к Сети мошенники развернули в Украине рекламную кампанию по продаже устройств для приема якобы бесплатного спутникового Интернета.

Об этом сообщает Internet.ua.

Десятки объявлений, ведущих на сомнительные сайты, появились, в частности, в социальной сети Facebook.

Мошенники используют как минимум два сайта интернет-магазинов - skyway.llucky.space и internet.trend.net.ua - созданные, по данным whois.com, около недели назад, и активно раскручивают их через социальные сети.

На этих ресурсах, маскирующихся под интернет-магазин компании "Tenda Global", предлагается перейти на "новый бесплатный безлимитный высокоскоростной спутниковый интернет от Tenda Global, который уверенно работает в любой точке Украины", путем приобретения Wi-Fi роутера "Tenda Global".

Чудо-роутер, уверяют мошенники, позволяет "подключаться к интернету без SIM-карты и без абонентской платы в любом месте, где есть электрическая розетка". Более того, злоумышленники обещают доступ к "заблокированным Роскомнадзором сайтам", из чего можно сделать вывод, что идея этого мошенничества родилась в России.

Следует отметить, что для работы спутникового интернета необходима спутниковая тарелка, а используемый мошенниками в рекламе роутер Tenda N-300 не является устройством для приема сигнала от спутника.

Спутниковый доступ к Интернету является одним из самых дорогих в мире – в Украине стоимость только лишь подключения к нему составляет несколько тысяч гривень, а тарифы варьируются от 360 до 1500 гривень в месяц.

Илон Маск планирует продавать пакеты доступа стоимостью от 10 долларов США в месяц.

Напомним, SpaceX ночью в четверг, 23 мая, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.