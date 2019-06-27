SkyUp прекратила полеты в Полтаву из-за некачественного покрытия взлетной полосы

SkyUp прекратила полеты в Полтаву из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта, а также решила уменьшить частоту полетов из регионов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает "Интерфакс-Украина".

"После первых рейсов из Полтавы, техники компании обнаружили, что покрытие взлетной полосы негативно влияет на работу самолетов SkyUp, которая по предварительной договоренности должна была осуществлять полеты из "Полтавы" для туроператора Join UP!" - говорится в сообщении.

В апреле SkyUp создала инспекционную комиссию, чтобы оценить ее состояние. Оказалось, что ВПП не соответствует требованиям для эксплуатации судов SkyUp, сообщили в авиакомпании.

По результатам проверки авиакомпания направила официальное письмо руководству аэропорта и сообщила о приостановке рейсы.

Кроме того, авиакомпания пересмотрела полетную программу из регионов Украины в сторону сокращения частоты полетов на весенне-летний период. Причина - недостаточная динамика загрузки на первых рейсах из этого региона, которой недостаточно для активной полетной программы.

В пресс-службе авиакомпании также отметили, что в конце апреля 2019 года компания Join UP! приняла решение корректировать полетную программу из регионов Украины.

"Это не значит, что туроператор "ушел" из какого-то из аэропортов - Винницы, Кривого Рога, Николаева, Ривно, Полтавы или Херсона. Речь идет об оптимизации - мы просто уменьшили частоту полетов. И тогда речь шла только о весенне-летнем периоде", - подчеркнули в компании.

В компании также отметили, что SkyUp может возобновить полеты в аэропорт "Полтава" только после проведения качественного ремонта покрытия и повторной инспекционной комиссии, которая даст заключение, что полеты в аэропорт на Boieng 737-700 или Boieng 737-800 возможны без вреда для самолетов.

"Однако, пока SkyUp Airlines не получила ответа из "Полтавы" по исправлению замечаний комиссии", - подчеркнули в компании.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.



Напомним:

25 мая суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом.

В самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.

25 июня SkyUp обвинил суд в затягивании с решением о лицензии перевозчика. Также в компании отметили, что на заседание в апелляционном суде Киева пришел адвокат истицы по делу против SkyUp, которая на самом деле не писала иск и не пользовалась услугами авиаперевозчика.