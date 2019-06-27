Украина модернизирует электросети 149 миллионов евро от ЕБРР
Украина сможет получить от Европейского банка реконструкции и развития 149 миллионов евро для реализации проекта модернизации сети электропередачи.
Соответствующее распоряжение о целесообразности привлечения займа одобрил Кабинет министров, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что проект реализует ГП "НЭК "Укрэнерго".
Его реализация повысит эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западной, Северном, Южном и Центральном регионах Украины, отметили в Минфине.
Также сообщается, что модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи - одна из составляющих интеграции украинской энергосистемы к ENTSO-E.
Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях.
"Комплекс мер, предусмотренных проектом, позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала", - говорится в сообщении.
Кроме того, введение цифровых технологий с автоматической системой управления является основой для внедрения разумных сетей энергоснабжения - "Smart Grid".
Напомним:
В феврале 2019 года Министерство финансов получило право на управление госпредприятием "Укрэнерго".
В июне "Укрэнерго" предупредило о том, что в энергосистеме Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за жары.
Как отмечалось, развитие возобновляемой электроэнергетики является одним из приоритетов энергетической политики Украины. Поэтому важно обеспечить стабильность работы энергосистемы. О том, как это сделать, читайте в колонке ЭП: "Как обеспечить стабильную работу энергосистемы Украины".
Экономическая правда
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