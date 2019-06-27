Украина модернизирует электросети 149 миллионов евро от ЕБРР

Украина сможет получить от Европейского банка реконструкции и развития 149 миллионов евро для реализации проекта модернизации сети электропередачи.

Соответствующее распоряжение о целесообразности привлечения займа одобрил Кабинет министров, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что проект реализует ГП "НЭК "Укрэнерго".

Его реализация повысит эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западной, Северном, Южном и Центральном регионах Украины, отметили в Минфине.

Также сообщается, что модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи - одна из составляющих интеграции украинской энергосистемы к ENTSO-E.

Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях.

"Комплекс мер, предусмотренных проектом, позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала", - говорится в сообщении.

Кроме того, введение цифровых технологий с автоматической системой управления является основой для внедрения разумных сетей энергоснабжения - "Smart Grid".

Напомним:

В феврале 2019 года Министерство финансов получило право на управление госпредприятием "Укрэнерго".

В июне "Укрэнерго" предупредило о том, что в энергосистеме Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за жары.

Как отмечалось, развитие возобновляемой электроэнергетики является одним из приоритетов энергетической политики Украины. Поэтому важно обеспечить стабильность работы энергосистемы. О том, как это сделать, читайте в колонке ЭП: "Как обеспечить стабильную работу энергосистемы Украины".

Экономическая правда