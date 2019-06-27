Нефьодов хочет перевести таможенников "на контракт"

Фото дмитрия ларина

Победитель конкурса на главу новой Государственной таможенной службы Максим Нефьодов хочет перевести таможню на контрактную систему работы.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе - человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности - ред) на конкретного человека, так и групповые. Главное - получать результат", - сказал Нефьодов.

Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

"Нам очень редко надо выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством Александра Данилюка, и под руководством нынешнего министра Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать", - добавил Нефьодов.

Рекомендуем почитать: ГФС под блоком. Кто возглавит таможню и налоговую

Напоминаем:

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органы - таможенную и налоговую службы.

В марте 2019 года правительство разделило ДФС на две структуры.

Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.