Американские компании продолжают сотрудничество с Huawei в обход санкций США — СМИ

Американские производители чипов продолжают продавать продукцию китайской корпорации Huawei на миллионы долларов, несмотря на запрет, который ввела власть США.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на 4 источника..

По словам источников, лидеры отрасли, в том числе Intel и Micron, нашли способ обойти ограничения, поставляя китайской компании компоненты, произведенные за пределами США - такие товары не всегда считаются американскими.

Компоненты начали поступать Huawei около трех недель назад, утверждают источники.

"Благодаря этому китайская корпорация продолжает производить смартфоны и другую продукцию. Эта ситуация также показывает, насколько сложно администрации Трампа будет действительно ограничить бизнес Huawei", - пишет NYT.

Intel и Micron отказались от комментариев.

Напомним:

Американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.

США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".

