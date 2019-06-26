На Львовщине построят ветроэлектростанцию мощностью 50 мегаватт

Львовское ООО "Яворив Энерго 2" планирует построить ветроэлектростанцию мощностью 50 мегаватт на территории Яворивского района Львовской области.

Это следует из информации о разработанном проекте, которая обнародована в Едином реестре оценки влияния на окружающую среду, сообщает Интерфакс-Украина.

В рамках проекта планируется установить 25 ветроэлектроустановок мощностью от 3,5 МВт до 5 МВт каждая на расстоянии от 400 м до 800 м друг от друга. Планируемая высота башен - 100-166 м. Общая площадь застройки - 1 га. Ежегодная генерация э/э составит около 180 тыс. МВт-ч.

Также в планах "Винд Пауэр Джи ЭС Ай Волынь", в которую входит "Яворив Энерго 2", строительство высоковольтной подстанции 110 кВ на площади до 2 га и трансформаторного оборудования для обеспечения приема и передачи в энергосистему сгенерированной ВЭС э/э.

С целью бесперебойной работы ВЭС планируется также реконструировать высоковольтное оборудование на подстанции 330кВ "Львов Западная" (1-2 ячейки 35кВ-110кВ).

ООО "Яворив Энерго 2" принадлежит компании ООО "Винд Пауєр Джи ЭС Ай Волынь", аффилированное с Wind Power GSI (Трускавец Львовской обл.), входит в группу компаний "Гринвиль Энерджи", принадлежит АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гринвиль".

Напомним:

"Винд Пауэр Джи ЭС Ай Волынь" также намерено построить ВЭС мощностью 150 МВт в составе 50 ветровых электроустановок на территории Зимненской Иваничевской объединенных территориальных громад (Владимир-Волынский и Иваничевский р-ны Волынской обл.).

Как сообщалось в конце 2018 года, европейцы планируют построить ВЭС на Херсонщине.

Отметим, что 65% средств, выплаченных ГП "Энергорынок" за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь - электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.