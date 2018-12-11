Европейцы планируют построить ВЭС на Херсонщине

Европейский банк реконструкции и развития в рамках кредитной программы USELF-III на 250 миллионов евро по поддержке развития возобновляемой энергетики в Украине рассматривает возможность финансирования Днепро-Бугской ВЭС на Херсонщине.

Согласно сообщению банка на его сайте в понедельник, соответствующий вопрос совет директоров планирует рассмотреть 13 марта 2019 года, передает "Интерфакс-Украина".

ЕБРР уточняет, что получателем средств в рамках проектного финансирования выступает специально созданное предприятие ООО "Днепро-Бугская ВЭС", принадлежащее трем спонсорам этого проекта - Akuo Energy SAS (Франция), Saffelberg Investment NV и Aeolus Invest NV (обе - Бельгия), которое будет заниматься им от девелопмента до управления после запуска.

Общая стоимость проекта ВЭС планируемой мощностью 110 МВт в с.Александровка (Белозерский р-н Херсонской обл.) оценивается в 188,64 млн евро. Возможная доля участия ЕБРР пока не раскрывается.

Согласно материалам Херсонской облгосадминистрации, в рамках проекта планируется также строительство ЛЭП 150 кВ до подстанции "Посад-Покровская" протяженностью 27,3 км.

Как сообщалось, ЕБРР одобрил новую программу USELF (Ukrainian Sustainable Energy Lending Facility)-III на 250 млн евро для поддержки частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине 18 июля 2018 года.

Банк поддерживает развитие возобновляемой энергетики в стране в рамках программы USELF с 2009 года, однако срок ее действия завершился 30 июня 2018 года, и USELF-III должна заменить ее.

За время действия первой программы банк профинансировал проекты на общую сумму свыше 100 млн евро для финансирования проектов общей мощностью свыше 150 МВт различных технологий возобновляемой энергетики. ЕБРР констатировал, что в результате развития сектора возобновляемой энергетики растет интерес к нему со стороны крупных международных разработчиков, которые готовы реализовать более крупные проекты в области ВИЭ.

ЕБРР также указывает, что, несмотря на значительный рост сектора в Украине, его доля остается незначительной – до 2%, тогда как Национальный план действий по возобновляемой энергетике предусматривает увеличение этой доли до 11% к 2020 году и до 25% в 2035 году.

В рамках проекта USELF III ЕБРР также окажет Украине поддержку в разработке и реализации следующей фазы ее механизма поддержки возобновляемых источников энергии – с ожидаемым внедрением механизма конкурентных аукционов.

Напомним, недавно был принят закон, упрощающий бюрократию для инвесторов в ветряные электростанции.

Между тем, ранее ЕБРР прекратил финансирование проектов по солнечной энергетике в Украине - банк обеспокоен отсутствием значительных шагов со стороны парламента по переходу от "зеленого" тарифа к другим, более рациональным методам поддержки развития ВИЭ.