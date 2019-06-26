Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: гривня стоит на месте

Среда, 26 июня 2019, 08:58
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 26 июня на уровне 26,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,82 гривни (на 25 июня - 29,84 гривни).

Напоминаем:

25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,19 гривни за доллар.

25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18 - 26,20 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на межбанке застыла в ожидании 25 июня 2019, 17:33
Курс гривни: межбанк, наличный и "черный" рынки 24 июня 2019, 11:29
Гривня укрепилась к доллару и евро 24 июня 2019, 08:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!