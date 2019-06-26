Курс валют: гривня стоит на месте
Среда, 26 июня 2019, 08:58
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 26 июня на уровне 26,19 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,82 гривни (на 25 июня - 29,84 гривни).
Напоминаем:
25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,19 гривни за доллар.
25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18 - 26,20 гривни за доллар.
Экономическая правда
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