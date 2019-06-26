Курс валют: гривня стоит на месте

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 26 июня на уровне 26,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,82 гривни (на 25 июня - 29,84 гривни).

Напоминаем:

25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,19 гривни за доллар.

25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18 - 26,20 гривни за доллар.

Экономическая правда