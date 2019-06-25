Гривня на межбанке застыла в ожидании
Вторник, 25 июня 2019, 17:33
25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18 - 26,20 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,18 - 26,20 гривни;
Евро - 29,82 - 29,84 гривни.
Напоминаем:
25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,19 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 25 июня на уровне 26,19 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua