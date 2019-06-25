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Гривня на межбанке застыла в ожидании

Вторник, 25 июня 2019, 17:33
 

25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18 - 26,20 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,18 - 26,20 гривни;

Евро - 29,82 - 29,84 гривни.

Напоминаем:

25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,19 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 25 июня на уровне 26,19 гривни.

Экономическая правда

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