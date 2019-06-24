Новости 24 июня: проблемы у "дочки" Нафтогаза, Грановский, покупки за границей

О Коломойском и Боголюбове. Бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вернулись в Украину из-за расследования в США, а не в связи со сменой политических обстоятельств.

О покупках за границей. С начала 2019 года на четверть больше украинцев начали совершать покупки в магазинах за рубежом с доставкой посылок в Украину.

О SkyMall. Бизнесмен Андрей Адамовский, который контролирует киевский Sky Mall, заявил, что конфликт вокруг ТРЦ близится к завершению.

О проблемах у "дочки" Нафтогаза. В НАК "Нафтогаз Украины" назвали причиной финансовых трудностей "Укртрансгаза" искусственно заниженные тарифы на транспортировку и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, и отказались в дальнейшем помогать этому оператору.

О Грановском. Один из самых закрытых украинских бизнесменов Андрей Адамовский рассказал о связях с народным депутатом Александром Грановским и скандальной компании "Трейд коммодити".

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Адамовский: Пазл "Адамовский-Грановский-Порошенко" не складывается

Один из самых закрытых украинских бизнесменов Андрей Адамовский рассказал о связях с депутатом Александром Грановским, скандальной компании "Трейд коммодити", бизнесе с Ахметовым, Тарутой и Мкртчаном, инвестициях в ИТ, закате эры ТРЦ и любви к искусству.

Мораторий на продажу земли: сколько платит Украина за неторопливость

Запрет на торговлю землей столкнул отрасль на низкую траекторию развития. В 2018 году это стоило Украине 22,5 млрд долл. (укр)