Адамовский про Грановского: Замечательного парня просто взяли и демонизировали

Андрей Адамовский Фото Дмитрия Рясного, ЭП

Один из самых закрытых украинских бизнесменов Андрей Адамовский рассказал о связях с народным депутатом Александром Грановским и скандальной компании "Трейд коммодити".

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

По его словам, система ProZorro дала возможность любому бизнесмену занять место на рынке госзакупок.

"Когда ввели систему ProZorro, открылось много возможностей для людей, которые не могли раньше войти в те или иные проекты, связанные с государственными поставками. У них не было шансов, потому что все это было пропитано связями, знакомствами, еще чем-то", - описал ситуацию бизнесмен.

Историю, которая "получилась у Минобороны с "Трейд коммодити", Адамовский называет "достаточно скандальной".

"Грановский в принципе не знает, что такое "Трейд коммодити". Знаете, у людей, которые не хотят вникать, пазл очень легкий: "Ага, что там? Адамовский-Грановский-Порошенко". Вот этот пазл, должен вам сказать, не складывается. Это все глупости. Это придуманная история", - утверждает Адамовский.

"Эта компания была во всех тендерах. Где был тендер, там мы участвовали. Повторяю: все дело в ProZorro. Теперь любой — я, вы — может поучаствовать в этой истории. Эта история действительно убила коррупцию", - подчеркивает бизнесмен.

"Я пытался разобраться. Там, по моему мнению, никакого преступления нет. Компания повысила цены законно. Это конкурентная борьба. Подхватывается политически выгодная история "Адамовский-Грановский-Порошенко-"Трейд коммодити" о том, что министр обороны — коррупционер", - утверждает Адамовский.

"Если вы хотите узнать реальность, то она следующая: от момента, когда мы выиграли тендер ProZorro, до заключения контракта прошло некоторое время, около месяца, а за это время пошел скачок на рынке", - сообщил бизнесмен.

По его словам, бизнес "Трейд коммодити" "убит этим скандалом".

Адамовский признался, что защищать бизнес от политики приходится "с трудом".

"Все время в борьбе", - отметил он.

При этом он отрицает, что Грановский был причастен к этой борьбе.

"Вам нравится использовать Грановского, демонизировать его. Замечательного парня просто взяли и демонизировали. Навешали на него всех собак. Куда не плюнь — Грановский. Это все смешно", - иронизирует Адамовский.

Он рассказал, что Грановский уже жавно не работат в кабинете в бизнес-центре "Евразия".

"Во-первых, у меня кабинет уже давно не в "Евразии". Во-вторых, у меня в "Евразии" действительно был кабинет до того, как Грановский ушел в депутаты. Когда он шел в депутаты, у него кабинета там уже не было", - рассказал Адамовский.

Читайте интервью полностью: Адамовский: Пазл "Адамовский-Грановский-Порошенко" не складывается

Экономическая правда