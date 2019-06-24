Девятилетний конфликт вокруг Sky Mall близок к завершению

Бизнесмен Андрей Адамовский, который контролирует киевский Sky Mall, заявил, что конфликт вокруг ТРЦ близится к завершению.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

"Этому бизнес-конфликту минимум девять лет. У нас любой бизнес-конфликт та или иная сторона с помощью пиара, через силовые структуры хочет решить в свою пользу", — заявил он.

"Я не хочу говорить о Sky Mall по одной причине. Я очень хочу закончить любой конфликт. Мы сегодня в состоянии, близком к его завершению", — добавил Адамовский.

"Все разговоры, что я какой-то рейдер — это всего лишь разговоры… В конфликте есть две стороны. Каждый считает, что он не виноват. Правда посредине", — отметил бизнесмен.

Адамовский заверил ЭП, что если конфликт не закончится в ближайшее время, он даст отдельное интервью.

"Кто-то получит компенсацию, а кто-то проект. Стороны разойдутся с взаимным удовольствием. У нас любой конфликт проходит нецивилизованно. Зачастую та сторона, которая недовольна решением суда, не выполняет его и применяет нерыночные методы: политиков, прессу, силовиков, "наезды", — объяснил бизнесмен.

Издание mind.ua в апреле сообщало, что Андрей Адамовский и эстонский бизнесмен Хиллар Тедер договорились о передаче Тедеру ТРЦ Sky Mall. Сумму сделки оценивали в около 70 млн евро.

Продажа должна урегулировать давний конфликт.

Конфликт вокруг киевского торгового центра Sky Mall возник между эстонским бизнесменом Хилларом Тедером и Dragon Capital — с одной стороны, и компанией Андрея Адамовского — с другой.

Адамовский и Тедер стали бизнес-партнерами при строительстве одного из крупнейших в Киеве ТРЦ — Sky Mall. Сначала они были соинвесторами, а затем — стали совладельцами. Компания Stockman Андрея Адамовского выделила на строительство ТРЦ 40 млн млн долларов.

В то же время она получила от Arricano Тедера 50%+1 акцию в кипрской оффшорной компании Assofit Holdings Limited — владельца компании "Призма Бета", которой принадлежал Sky Mall.

В 2010 году бизнесмены заключили договор, согласно которому у Тедера был опцион на выкуп акций Адамовского. Тедер привлек в партнеры инвестиционную компанию Томаш Фиала Dragon Capital (владеет 35% акций компании Arricano).

Позже Адамовский отказался признавать действие опциона законным из-за того, что условия этого соглашения были обнародованы, и взял ТРЦ под свой контроль.

Между сторонами начались судебные тяжбы, в том числе и в международной юрисдикции. Весной 2016 года Лондонский арбитраж принял очередное решение, которым признал, что ущерб от управления этим объектом компанией Stockman превысил цену опциона, поэтому Stockman должна эти акции отдать в течение месяца без какой-либо оплаты со стороны Arricano.

После проигрыша в 2014 году Sky Mall перешел в собственность банка "Пивденный" на основании того, что компания не рассчиталась по кредиту. Таким образом объект юридически перешел банку "Пивденный".

В интервью ЭП в начале 2017 года собственник Dragon Capital Томаш Фиала говорил, что переговоры по ситуации со Sky Mall с другой стороны всегда вёл Андрей Адамовский. "В последний раз встречались, это было в конце мая 2016 года, в приемной народного депутата Грановского", — сказал он.

Народный депутат Александр Грановский был директором компании Assofit Holdings Limited/ Кроме того, он был представителем компании Stockman, которой владеет Адамовский.

Адамовский также рассказал о связях с Грановским и скандальной компании "Трейд коммодити".

Читайте интервью полностью: Адамовский: Пазл "Адамовский-Грановский-Порошенко" не складывается

Экономическая правда