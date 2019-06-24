"Укрзализныця" начинает сдавать имущество в аренду, планируя таким образом привлечь сотни миллионов гривень.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

По его словам, отныне каждый желающий может зайти на ProZorro и выбрать из перечня необходимое ему имущество компании.

"Там много интересного: от мест под антенны и банкоматы, до помещений на вокзалах для, например, кофеен. Такие предложения - по всей Украине, как в крупных городах, так и на маленьких станциях", - написал Кравцов.

Он также подчеркнул, что подобных операций компания не проводила более трех лет.

"И это при том, что компания - один из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине", - отметил председатель правления УЗ.

Таким образом, подчеркнул Кравцов, аренда на вокзалах станет прозрачной.

"Теперь никаких "а можно как-то решить этот вопрос с арендой на вокзале?". Только цивилизованная и прозрачная аренда", - написал он.

И добавил, что также это позволит привлечь деньги в компанию.

"Планируем (привлечь - ред.) сотни миллионов гривень, но точно смогу сказать уже из практики", - добавил он.

Первые лоты "Укрзализныци" - по ссылке.

Напомним:

Ранее Кабинет Министров утвердил Стратегию "Укрзализныци" на 2019-2023 годы, которая должна сделать компанию более инвестиционно привлекательной и эффективной.

Как сообщалось, отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" за 2018 составил 405 млн гривень.

Также напомним, что грузовой парк железной дороги изношен на 90%. Кроме того, критическая изношенность более 90% пригородных поездов оборачивается их возгоранием в пути. В связи с этим в УЗ заявили о необходимости обновления парка, на что попросили у государства более 7 млрд гривень.

Экономическая правда