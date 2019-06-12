Кабмин утвердил Стратегию "Укрзализныци" до 2023 года

Кабинет Министров утвердил Стратегию АО "Укрзализныця" на 2019-2023 годы, которая должна сделать компанию более инвестиционно привлекательной и эффективной.

Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Кабинет Министров Украины только что утвердил Стратегию компании на 2019-2023 годы", - написал министр.

По его словам, в рамках реализации Стратегии компания должна стать привлекательной для инвестиций, эффективной для государства, прозрачной для собственников и понятной для пассажиров.

Среди основных стратегических инициатив УЗ - установление обоснованных тарифов, реорганизация акционерного общества, рационализация активов и борьба с коррупцией.

Среди других стратегических инициатив - расширение перечня услуг, внедрение новой системы управления перевозками, а также системы безопасности и другое.

Напомним, также в планах "Укрзализныци" - создать "Вокзальную компанию", которая должна заработать к концу 2019 года.

Экономическая правда