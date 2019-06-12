Кабмин утвердил Стратегию "Укрзализныци" до 2023 года
Кабинет Министров утвердил Стратегию АО "Укрзализныця" на 2019-2023 годы, которая должна сделать компанию более инвестиционно привлекательной и эффективной.
Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Кабинет Министров Украины только что утвердил Стратегию компании на 2019-2023 годы", - написал министр.
По его словам, в рамках реализации Стратегии компания должна стать привлекательной для инвестиций, эффективной для государства, прозрачной для собственников и понятной для пассажиров.
Среди основных стратегических инициатив УЗ - установление обоснованных тарифов, реорганизация акционерного общества, рационализация активов и борьба с коррупцией.
Среди других стратегических инициатив - расширение перечня услуг, внедрение новой системы управления перевозками, а также системы безопасности и другое.
Напомним, также в планах "Укрзализныци" - создать "Вокзальную компанию", которая должна заработать к концу 2019 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua