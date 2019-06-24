Где в Украине самые высокие зарплаты: Минфин назвал Топ-5 отраслей и Топ-5 регионов
По итогам апреля в Украине среди 5 топовых отраслей лидером по размеру заработной платы стала сфера информации и телекоммуникаций.
Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.
Средняя зарплата в этой сфере составляет 20,5 тыс. грн в месяц.
Самые низкие заработные платы среди агрегированных отраслей экономики наблюдаются в ВЭД "Временное размещения и организация питания" - 6527 грн, что более чем в 3 раза ниже, чем в сфере информации и телекоммуникаций.
Лидером по размеру заработной платы в апреле текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года остается Киев (15,9 тыс. грн в месяц), а самые низкие заработные платы наблюдаются в Херсонской области - 7695 грн, что более чем в 2 раза ниже, чем в столице.
Наиболее динамичный рост заработных плат из Топ-5 регионов - Днепропетровская область на 24,9%.
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Экономическая правда
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