Суд разблокировал конкурс на руководителя Государственной таможенной службы

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда 24 июня рассмотрела апелляционную жалобу, поданную Кабинетом министров по делу №640/6674/19 и постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что основанием такого решения стала недоказанность истцами наличий оснований для его приостановления.

"Препятствия для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг - НАГС должна собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры", - говорится в сообщении.

Напомним, к третьему, заключительному этапу конкурса на руководителя Государственной таможенной службы прошли три кандидата - проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замеминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя ДМС.

После принятия решения о возобновлении конкурса соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока. Согласно ч.5 ст. 23 Закона "О государственной службе" результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса.

По состоянию на 17 апреля, когда было принято постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении конкурса на руководителя ДМС, прошло 28 дней с даты объявления конкурса, отметили в Минфине.

Напомним:

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органы - таможенную и налоговую службы.

В марте 2019 года правительство разделило ДФС на две структуры.

Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.

После проведения двух этапов отбора конкурс на занятие вакантной должности председателя ДМС была заблокирована, поскольку 17 апреля Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на должность главы таможенной службы, приняв постановление об обеспечении административного иска по делу № 640/6674/19.

В результате 23 апреля Национальное агентство по вопросам государственной службы приостановило конкурс на главу ДМС.

25 апреля суд отклонил ходатайство правительства о разблокировании конкурса.

Кабинет Министров в лице Минюста подал апелляцию.

Напомним, что 17 мая ГФС перевели в статус прекращения, однако отмечалось, что она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

Экономическая правда