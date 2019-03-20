Аграрии против рейдеров: на чьей стороне власть?

Понад 70% аграріїв вважають свій бізнес незахищеним від рейдерства.

Про це свідчить опитування, проведене серед 500 сільгоспвиробників центром "Соціальний моніторинг" на замовлення Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

При цьому 75% респондентів відзначили рівень загрози рейдерської атаки як високий та середній.

Проблема рейдерства в останні роки набула в Україні загрозливих масштабів.

За статистикою Генеральної прокуратури, з 2014 року в нашій країні відбулося понад 1 700 випадків незаконного захоплення врожаїв та майна.

Експерти переконані: реальна кількість рейдерських захоплень майже вдвічі більша, адже правоохоронці не зазначають, що випадки рейдерства зазвичай реєструються під іншими статтями та не потрапляють до офіційних даних. При цьому схеми рейдерських захоплень набувають дедалі зухваліших форм.

Основні причини беззаконня, на думку виробників, криються в недосконалості законодавства в частині захисту майнових прав та в корупції в органах влади. Найбільшого розмаху корупція набула в комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мін'юсті, поліції, прокуратурі та судах.

Основні схеми і прийоми

Поширена схема, коли аферисти пропонують пайовикам кращі умови оренди, збирають з них заяви, що вони нібито не підписували чинні договори оренди, і передають їх в комісію Мін'юсту, яка скасовує чинні договори. Саме це сталося з СТОВ "Колос" і ТОВ "Віскар агро" у Кагарлицькому районі Київської області.

Фермери потерпають від свавілля зловмисників, які відбирають їх землю. При цьому названа комісія Мін'юсту з грубим порушенням правил захищає рейдерів.

Нерідко посадовці самі стають загарбниками: захоплюють землю, збирають чужі врожаї, засівають чужі ділянки. Від таких дій постраждала низка господарств, серед яких — члени ВАР ФГ "Стоянов А. А." і ТОВ "Дунай агрос".

При цьому завдяки власним зв'язкам та підтримці з боку правоохоронців рейдерам вдається виходити сухими з води. На запити щодо причин зволікання органи Національної поліції направляють формальні відповіді про нібито необхідність проведення слідчих дій та незавершеність провадження.

На переконання виробників, саме безкарність сприяє поширенню рейдерства. Зловмисник розуміє, що не буде покараний за свої протиправні дії. Це призводить до активізації силової форми рейдерства, подекуди із застосуванням зброї.

У жовтні 2018 року країну сколихнув жахливий випадок беззаконня в Херсонській області. Вночі невідомі розстріляли з автомата автомобіль керівника ТОВ "Славута юг" Андрія Федоренка. Він та його водій зазнали поранень.

За словами постраждалого, цей напад став продовженням спроб рейдерського захоплення, від якого його аграрний бізнес потерпає вже протягом двох років.

Цей випадок відвертого бандитизму трапився далеко від зони проведення ООС і фактично поставив під сумнів належне виконання державою своїх функцій із забезпечення правопорядку і щодо монополії на застосування зброї.

За фактом умисного замаху на вбивство двох і більше людей було відкрите кримінальне провадження. Однак розслідування так і не зрушило з мертвої точки. Винні особи досі не притягнуті до відповідальності.

Інший випадок збройного захоплення стався у Харківській області.

Там постраждало ФГ "Строгого О.Ф.". На підставі підроблених документів про перехід права власності на корпоративні права до державного реєстру був внесений запис про зміну власника підприємства. Керуючись цим, наступного дня "нові власники" почали силове захоплення території та земель господарства.

Почалася стрілянина, було кілька поранених, серед яких — власник Олександр Строгий, а саме господарство було захоплене. Лише резонанс довкола події допоміг привернути увагу влади та правоохоронців. Зрештою, територія елеватора була звільнена від тітушок, а господарство було повернуте законному власнику.

Сила аграріїв — в об'єднанні зусиль

Аграрії розуміють, що чекати допомоги від влади не слід. В ході інтерактивного голосування, проведеного на антирейдерському форумі ВАР у серпні 2018 року серед більш ніж 138 аграріїв з різних областей, лише 3% респондентів сказали, що у випадку рейдерського захоплення варто звертатися до правоохоронців.

Задля захисту сільгоспвиробників на законодавчому рівні ВАР долучилася до розробки законопроекту №8121 щодо протидії рейдерству. 10 липня 2018 року депутати ухвалили цей документ у першому читанні. Щоправда, далі справа не пішла, й аграрії досі очікують на ухвалення цього важливого документа.

Акт ускладнює захоплення підприємств та майнових прав. Він зобов'язує державних реєстраторів перед проведенням певної операції пересвідчуватися, що ділянка введена у систему ДЗК та попередньо не була здана в оренду, що у неї є кадастровий номер, а особа, яка здійснює реєстраційну дію, та особа, яка звернулася із заявою про реєстрацію, мають право на вчинення таких дій.

Уся інформація про проведені операції повинна зберігатися та перевірятися.

Законопроект також збільшує адміністративну відповідальність за порушення законодавства державними реєстраторами.

Однак законодавча діяльність — це робота на перспективу, а захищати господарства від рейдерства потрібно вже зараз.

Наприклад, аграрії не раз стикалися з тим, що у критичний момент найняті охоронні компанії переходять на бік рейдерів. Щоб вирішити цю проблему, аграрії створюють свої охоронні служби та загони самооборони і захищають себе самі.