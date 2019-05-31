Китайская CNBM пожаловалась Зеленскому на ГПУ и СБУ

Компания "Восход Солар", которая владеет СЭС и является "дочкой" китайской группы компаний CNBM, заявляет о попытках рейдерского захвата предприятия с участием лиц в правоохранительных органах.

Об этом говорится в обращении компании на имя президента Владимира Зеленского, который предоставили ЭП представители ООО.

"С начала 2019 года в отношении ООО "Восход Солар" регулярно совершаются попытки рейдерского захвата предприятия, которые организовала группа частных лиц, которые стоят за ООО "ФК "Веста", которую СМИ связывают с бизнесменом Павлом Фуксом", - говорится в письме.

В компании утверждают, что это происходит "при непосредственном участии должностных лиц ГПУ, СБУ и Минюста".

В письме фигурируют фамилии главы ГПУ Юрия Луценко и руководителя отдела "К" в СБУ Павла Демчина.

"После непрозрачного конкурса в декабре 2018 года, который провел Фонд гарантирования вкладов физических лиц и незаконно реализовал право требования по кредиту ООО" Восход Солар" в ПАО "КБ "Актив-банк" в пользу ООО "ФК" Веста ", судебные и правоохранительные органы мгновенно начали принимать решения и совершать действия исключительно в пользу ООО "ФК" Веста", - говорится в письме.

В компании отмечают, что решение в пользу ООО "ФК "Веста" принимаются мгновенно - "без соблюдения процедуры и без рассмотрения аргументов сторон, а решение в пользу ООО "Восход Солар" всячески затягиваются".

О споре

"Восход Солар" в 2012 году получил от Актив-Банка кредит на 10 млн долларов под залог оборудования. И заемщик, и кредитор входили тогда в орбиту братьев Андрея и Сергея Клюевых.

В сентябре 2014 года НБУ признал Актив-Банк неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию, а в 2016 году стало известно о банкротстве Activ Solar.

Тогда же выяснилось, что еще в 2014 году основные солнечные электростанции Клюевых перешли к их кредитору - китайской госкорпорации CNBM International Corporation. Среди них оказалась и компания "Восход Солар".

Новые хозяева компании долги перед Актив-Банком не признали, ссылаясь на проведенный летом-2014 взаимозачет с участием компаний AMT Active Metal Trading Limited (Кипр) и рядом физлиц, которые имели депозиты в Актив-Банка.

С этим в Актив-Банке не согласились и в 2015 году подали иск в хозсуд с требованием вернуть долг по кредиту, который оценен в 204 млн грн.

Однако дело рассматривалось около 4 лет без продвижения.

В декабре 2018 ФГВФЛ сообщил, что по согласованию с НБУ успешно провел "голландский аукцион", продав пул прав требования по кредитным договорам неплатежеспособных банков стоимостью более 6,8 млрд грн.

Совокупная цена продажи составила 130 млн грн - за 35 кредитов Дельта Банка, Еврогазбанке и Актив-Банка.

Среди наиболее привлекательных активов, упомянутых Фондом, были названы как раз оборудования для предприятий солнечной энергетики в Николаевской области.

А уже вскоре, 23 января 2019 года, хозсуд Николаевской области удовлетворил иск "Вести" и обязал "Восход Солар" выплатить истцу 204 млн грн.

ООО "Восход Солар" обладает солнечной электростанцией (СЭС) мощностью 53,39 МВт в Николаевской области, и является дочерней компанией китайской группы компаний CNBM, которая является одной из крупнейших госкорпораций КНР.

Как известно, с введением "зеленого тарифа" в 2008 году на украинском рынке появилась компания Activ Solar GmbH (Австрия) братьев Андрея и Сергея Клюевых.

После побега нардепа Андрея Клюева из страны в 2016 году, солнечные электростанции, построенные ею, перешли к их кредитору - китайскому предприятию CNBM International Corporation.

Сейчас под контролем CNBM находится 10 предприятий, в частности - ООО "Восход Солар".

Сумма их мощностей составляет около 301 МВт. В руках CNBM наибольший уровень концентрации в солнечном секторе. Им принадлежит второе место на рынке зеленой энергетики после группы "ДТЭК".

Согласно данным YouControl, финансовая компания "Веста" создана 6 апреля 2017 для предоставления финансовых услуг с уставным капиталом в 7 млн ​​грн. Ее 99% принадлежит Виктории Бондаренко, а 1% - экс-главе Альфа-Банка Андрей Волкову (совладелец инвесткомпании Investohills Capital, в 2014 году возглавлял Нацкомфинуслуг - ЭП).

"За этой компанией стоит британский капитал. Это не украинские, а иностранные деньги", - говорила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Экономическая правда