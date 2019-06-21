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Гривня подешевшала до євро на 30 копійок

П'ятниця, 21 червня 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 червня на рівні 26,37 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,82 гривні (на 20 червня - 29,51 гривні).

Нагадуємо:

20 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 - 26,40 гривні за долар.

20 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 - 26,34 гривні за долар.

Економічна правда

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