Гривня подешевшала до євро на 30 копійок

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 червня на рівні 26,37 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,82 гривні (на 20 червня - 29,51 гривні).

Нагадуємо:

20 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 - 26,40 гривні за долар.

20 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 - 26,34 гривні за долар.

Економічна правда